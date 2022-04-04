Девять сотрудников Ярославской колонии получили сроки за избиение заключенного

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Заволжский районный суд Ярославля приговорил к реальным срокам девятерых сотрудников исправительной колонии №1 областного управления ФСИН по делу об избиении заключенного Абубакара Цагалаева, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Фигуранты получили сроки от трех лет до трех лет и четырех месяцев в колонии общего режима. Они признаны виновными в превышении должностных полномочий (статья 286 УК).

Сотрудников колонии задержали в конце февраля 2021 года. Они были помещены под домашний арест.

"Новая газета" дважды публиковала видео с пытками заключенных в ярославской ИК-1. 23 февраля 2021 года на сайте издания вышло видео, на котором били двух заключенных. По информации газеты, один из них, гражданин Грузии Важа Бочоришвили после избиения в апреле 2017 года был направлен в штрафной изолятор, где у него открылось кровотечение. Бочоришвили был доставлен в рыбинскую больницу, где 9 мая умер. Вторым заключенным был Абубакар Цагалаев.