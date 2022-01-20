Напавший на врача после осмотра супруги житель ХМАО избежал наказания

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Примирением сторон завершилось рассмотрение уголовного дела жителя Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ), которого обвиняли в избиении врача, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

"Сегодня в Нижневартовском городском суде состоялось заседание по делу. При рассмотрении в суде потерпевший с обвиняемым примирились. В связи с чем уголовное преследование подсудимого прекращено", - отметил собеседник агентства.

Официальным подтверждением данной информации "Интерфакс" пока не располагает.

Как сообщалось, инцидент произошел 21 сентября прошлого года в кабинете частной медицинской клиники "А-мед" в Нижневартовске. Житель города, гражданин России, уроженец одной из стран Азии, под надуманным предлогом о посягательстве на неприкосновенность своей супруги несколько раз ударил по лицу врача-дерматовенеролога, который ранее осмотрел женщину.

В местных телеграм-каналах была опубликована видеозапись этого инцидента. На кадрах видно, что перед врачом стоит женщина, ее голова покрыта платком. Затем мужчина входит в кабинет и начинает избивать врача, который сидит на стуле. Первый удар пришелся в голову доктору, он упал со стула. Потом мужчина нанес еще удары.

В отношении напавшего было возбуждено уголовное дело по п."а" ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство с применением насилия).