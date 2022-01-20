ВМФ России проведет учения с участием более 140 кораблей и 10 тыс. военных

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Более 140 кораблей и свыше 10 тысяч военных примут участие в серии учений, которые проведет в январе и феврале Военно-морской флот России, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

"Учения охватят акватории морей, прилегающих к российской территории, а также оперативно важные районы Мирового океана. Отдельные учения пройдут в акваториях Средиземного, Северного, Охотского морей, в северо-восточной части Атлантического океана и в Тихом океане", - сообщили в военном ведомстве.

"Всего к участию в мероприятиях планируется привлечь свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники, около 10 тысяч военнослужащих", - добавили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, серия учений ВМФ РФ пройдет во всех зонах ответственности флотов в январе-феврале. Сообщается, что маневры проводятся в соответствии с планом подготовки Вооруженных сил РФ на 2022 год. Общее руководство учениями возложено на главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Николая Евменова.

"Основной направленностью учений является отработка действий сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил по защите российских национальных интересов в Мировом океане, а также по противодействию военным угрозам Российской Федерации с морских и океанских направлений", - говорится в сообщении.