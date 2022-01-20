Москва предупредила о рисках мартовских учений НАТО в Арктике

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Размах запланированных на март учений НАТО Cold Response усилит напряженность в Арктике, увеличит риски случайных инцидентов и непреднамеренной эскалации, заявил "Интерфаксу" посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

"Растущую тревогу вызывает интернационализация военной деятельности в высоких широтах, прежде всего, за счет вовлечения в нее неарктических государств, а также стран, неприсоединившихся к военным союзам", - предупредил дипломат.

"Очевидно, что в условиях отсутствия многостороннего диалога арктических государств по военной линии размах заявленных учений будет лишь усиливать напряженность, а также увеличивать риски возможных просчетов, неправильной интерпретации намерений, случайных инцидентов и непреднамеренной эскалации", - подчеркнул он.

Корчунов напомнил, что Москва не раз выражала обеспокоенность по поводу усиливающейся военной напряженности в Арктическом регионе, "попыток включения Арктики в зону военного планирования и ответственности НАТО, превращения региона в театр военных действий альянса".

"Следствием этого является ослабление региональной безопасности, нарастание конфликтности и рисков безопасности, сужение повестки конструктивного взаимодействия по целому спектру важных невоенных вопросов, предполагающего атмосферу доверия и сотрудничества", - добавил он.

По его словам, в этой связи Россия, председательствующая в Арктическом совете, обращает внимание на необходимость соблюдения положений принятой в Рейкьявике 20 мая 2021 года министерской декларации Совета, в которой страны-члены этой организации подтвердили свою приверженность сохранению Арктики как территории мира, стабильности и конструктивного сотрудничества.

В миссии США при НАТО ранее сообщили, что альянс запланировал провести в начале марта крупнейшие учения в пределах Северного полярного круга. По данным миссии США, в учениях примут участие 35 тысяч солдат из 28 государств, в них также будет задействован американский авианосец USS Harry S. Truman.