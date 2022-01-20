В Ингушетии возбудили дело о халатности в связи с затяжной комой роженицы

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Назрани возбуждено уголовное дело о халатности по факту впадения пациентки Республиканского перинатального центра Мадины Аушевой в кому после родов и операции, сообщили в СК Ингушетии.

По версии следствия, тяжкий вред здоровью роженицы был причинен, когда ей после родов "в нарушение требований Порядка оказания медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология"" провели операцию.

35-летняя мать пяти детей 29 ноября приехала в перинатальный центр рожать шестого ребенка. Она родила мальчика. Ранее сообщалось, что после родов она успела позвонить сестре и пожаловаться на врачей. После этого ей стало значительно хуже. Она впала в кому и до сих пор из нее не вышла.

Дело будут расследовать по статье о халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (ч.2 ст.293 УК).

9 января в интернете появились видеообращение жителей Ингушетии с требованием вмешаться в историю Аушевой. После этого проверки инициировали в Росздравнадзоре и правительстве Ингушетии. Ситуацию взял на личный контроль вице-премьер Магомед Евлоев.

Аушеву перевели в республиканскую больницу в Назрани. 19 января глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов заявил, что уволил главного врача перинатального центра Людмилу Халухаеву из-за многочисленных жалоб на работу этого учреждения.