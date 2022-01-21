Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:16Заразились
на 21.01В России 10 987 774+49 513В мире 342 503 171+3 521 907

В Москве знали об отсутствии у Блинкена планов привезти в Женеву предложения по гарантиям

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Москве было заранее известно, что госсекретарь США Этони Блинкен не планирует передавать в пятницу в Женеве министру иностранных дел Сергею Лаврову письменный ответ по гарантиям безопасности, цель встречи - обменяться мнениями по итогам трех раундов январских переговоров, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знали заранее, что он (Блинкен) не собирается передавать (ответ на российские предложения по гарантиям безопасности), и, собственно, эта встреча предназначена для другого", - сказал Песков.

"Мы рассчитываем, что и Лавров, и Блинкен получат возможность обменяться мнениями и сопоставить понимание результатов трех раундов переговоров", - сказал пресс-секретарь президента.

"Мы будем ориентироваться на то, что мы на днях все-таки письменный текст получим", - заключил он.

В ходе общения Пескова с прессой его попросили прокомментировать ответ президента США Джо Байдена одному из журналистов, который поинтересовался, почему американская сторона ждет первых шагов президента России Владимира Путина.

"Я не совсем понимаю, о чем идет речь, честно говоря, не хотели бы никоим образом вмешиваться в отношения президента США и президентского пула журналистского. Первые шаги сделаны, консультации прошли, обсуждение ведется, другое дело, какой будет сформулирован ответ на наши озабоченности. Вот этого в эти дни мы ожидаем", - сказал Песков.

Между тем замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ответ на предложения по гарантиям безопасности изначально ожидался на следующей неделе.

В пятницу в Женеве пройдут переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Штаты запросили такую встречу для получения разъяснений относительно представленных Россией предложений о гарантиях безопасности.

Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран пройдет в последний рабочий день недели, на которой, как ожидалось, США и НАТО должны были представить письменные ответы на российские проекты документов о гарантиях безопасности. Между тем, в преддверии переговоров Блинкен заявил, что не планирует в ходе встречи передавать российской стороне никаких ответов.

Россия в середине декабря выдвинула предложения о гарантиях обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах - Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации североатлантического договора.

Ранее состоялись уже три встречи по тематике: переговоры межведомственных делегаций РФ и США в Женеве 10 января, дискуссии по линии НАТО в Брюсселе 12 января и дискуссии в ОБСЕ, которые состоялись в Вене 13 января. По итогам последних российский постпред при международных организациях в Вене Александр Лукашевич заявил, что Россия не намерена вести дискуссии по своим предложениям в ОБСЕ, так как эта организация "не обладает международно-правовым статусом и не способна в нынешнем состоянии как-либо влиять на ситуацию в евроатлантике".

США Этони Блинкен

Новости

ИП с Митинского рынка задержан за контрабанду микросхем для С-300 и С-400

Трем участницам фотосессии у мечети вменили оскорбление чувств верующих

Песков переадресовал полиции вопрос о похищении жены судьи в Нижнем Новгороде

Пандемия коронавируса

Правительство выделит 187,8 млн рублей на испытания назальной COVID-вакцины

Лавров и Блинкен начали переговоры по гарантиям безопасности в Женеве

Лавров и Блинкен начали переговоры по гарантиям безопасности в Женеве

В Москве за сутки выявили 15 987 случаев заражения коронавирусом

В России установлен новый антирекорд по числу случаев COVID-19

В России установлен новый антирекорд по числу случаев COVID-19

СК изучит жалобу жителей свердловских сел, начавших голодовку из-за невыплаты зарплат

ЦБ возобновит программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса

ЦБ возобновит программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса

Умер поэт Анатолий Найман

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });