В Москве знали об отсутствии у Блинкена планов привезти в Женеву предложения по гарантиям

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Москве было заранее известно, что госсекретарь США Этони Блинкен не планирует передавать в пятницу в Женеве министру иностранных дел Сергею Лаврову письменный ответ по гарантиям безопасности, цель встречи - обменяться мнениями по итогам трех раундов январских переговоров, сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы знали заранее, что он (Блинкен) не собирается передавать (ответ на российские предложения по гарантиям безопасности), и, собственно, эта встреча предназначена для другого", - сказал Песков.

"Мы рассчитываем, что и Лавров, и Блинкен получат возможность обменяться мнениями и сопоставить понимание результатов трех раундов переговоров", - сказал пресс-секретарь президента.

"Мы будем ориентироваться на то, что мы на днях все-таки письменный текст получим", - заключил он.

В ходе общения Пескова с прессой его попросили прокомментировать ответ президента США Джо Байдена одному из журналистов, который поинтересовался, почему американская сторона ждет первых шагов президента России Владимира Путина.

"Я не совсем понимаю, о чем идет речь, честно говоря, не хотели бы никоим образом вмешиваться в отношения президента США и президентского пула журналистского. Первые шаги сделаны, консультации прошли, обсуждение ведется, другое дело, какой будет сформулирован ответ на наши озабоченности. Вот этого в эти дни мы ожидаем", - сказал Песков.

Между тем замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что ответ на предложения по гарантиям безопасности изначально ожидался на следующей неделе.

В пятницу в Женеве пройдут переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Штаты запросили такую встречу для получения разъяснений относительно представленных Россией предложений о гарантиях безопасности.

Встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран пройдет в последний рабочий день недели, на которой, как ожидалось, США и НАТО должны были представить письменные ответы на российские проекты документов о гарантиях безопасности. Между тем, в преддверии переговоров Блинкен заявил, что не планирует в ходе встречи передавать российской стороне никаких ответов.

Россия в середине декабря выдвинула предложения о гарантиях обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах - Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации североатлантического договора.

Ранее состоялись уже три встречи по тематике: переговоры межведомственных делегаций РФ и США в Женеве 10 января, дискуссии по линии НАТО в Брюсселе 12 января и дискуссии в ОБСЕ, которые состоялись в Вене 13 января. По итогам последних российский постпред при международных организациях в Вене Александр Лукашевич заявил, что Россия не намерена вести дискуссии по своим предложениям в ОБСЕ, так как эта организация "не обладает международно-правовым статусом и не способна в нынешнем состоянии как-либо влиять на ситуацию в евроатлантике".