США пообещали на следующей неделе передать ответы по гарантиям безопасности

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - США на следующей неделе пообещали передать письменные ответы на российские предложения по гарантиям безопасности, этому должна поспособствовать встреча в Женеве, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Встреча была у нас промежуточная, Энтони Блинкен сказал мне, что он удовлетворен состоявшимся обменом мнений, который поможет им на следующей неделе, это было уже несколько раз подчеркнуто, представить нам письменную реакцию", - заявил он на пресс-конференции в Женеве по итогам переговоров с американским коллегой.

Российский министр отметил, что в ходе прошедшей встречи российская сторона услышала повторение некоторых аргументов о свободе выборов союза в контексте расширения НАТО.

"Но мы привели целый ряд документов, в которых эта свобода выборов союзов обусловлена необходимостью избегать каких-либо шагов, которые будут укреплять безопасность одного государства в ущерб безопасности других государств", - сказал Лавров.

Россия в середине декабря выдвинула предложения о гарантиях обеспечения ее безопасности. Речь идет о двух документах – Договоре между РФ и США о гарантиях безопасности и Соглашении о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов организации североатлантического договора.