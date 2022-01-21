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Песков переадресовал полиции вопрос о похищении жены судьи в Нижнем Новгороде

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Кремле видели сообщения СМИ о жене судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева, которую якобы в Нижнем Новгороде похитили чеченские силовики, но не знают, насколько это достоверная информация. Заниматься такими вопросами должны в полиции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, если речь идет о похищении кем бы то ни было человека, то кто-то, соответственно, подает заявление в полицию, и полиция "начинает действовать".

Пескова спросили об особом статусе чеченских силовиков, которые якобы имели отношение к похищению жены судьи.

"Полицейские должны работать строго в соответствии с должностными инструкциями, с ведомственными инструкциями. Это же не какие-то суверенные подразделения. Мы единая страна, у нас есть МВД, другие специальные службы, и в этих рамках все должны работать. О чем-то другом речи быть не может", - ответил он.

Журналист спросил также, признают ли в Кремле какой-либо особый статус за силовиками из Чеченской республики, на что Песков ответил: "Никакого особого статуса нет и быть не может. У нас единое правовое поле".

Разбирательства с подобными ситуациями - не прерогатива Кремля, добавил пресс-секретарь президента.

"Если были какие-то заявления в полицию, то полиция уже работает... К ним можно обратиться и задать эти вопросы - были ли такие сообщения (о похищении) и обращался ли кто-то в полицию", - сказал он.

20 января "Комитет против пыток" (в 2016 году был признан иноагентом, самоликвидировался и теперь работает без образования юридического лица) сообщил, что в Нижнем Новгороде люди на двух машинах с чеченскими номерами, представившись оперативниками, увезли жену Янгулбаева Зарему Мусаеву. "Женщина без сознания, у нее диабет, она без лекарств и совершенно беззащитна", - говорилось в сообщении. Организация выложила фотографии документа, который судье и адвокатам предъявили оперативники. В нем говорится о приводе Мусаевой в суд как свидетеля.

Ранее сын Янгулбаева, правозащитник Абубакар Янгулбаев, который сотрудничает с "Комитетом против пыток", сообщал о пропаже своих родственников в Чечне, а в декабре, по его словам, его задерживали и обыскивали.

Зарема Мусаева Сайди Янгулбаев Нижний Новгород Комитет против пыток Дмитрий Песков МВД

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