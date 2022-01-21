Кадыров заявил, что жене судьи из Чечни грозит срок за нападение на полицейского

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что полицейские из его региона согласовали с коллегами из Нижнего Новгорода вывоз на допрос жены судьи республики Сайди Янгулбаева.

"Сегодня, после того как женщина была доставлена в Грозный, она напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза. Тем самым, она уже заработала себе статью на реальный срок заключения. Чтобы не доводить до этого, ей надо было всего лишь прийти по повестке к следователю, а не впадать в крайность и доводить ситуацию до предела", - написал Кадыров в телеграме.

Он отметил, что оперативное мероприятие полицейских из Чечни в четверг было согласовано с местными коллегами, а все действия сотрудников правоохранительных органов проводились в соответствии с процессуальным законодательством РФ.

При этом Кадыров отметил, что компетентные органы займутся с угрозами в его адрес со стороны одного из сыновей Янгулбаева.

Помимо этого, глава Чечни обратился к Верховному суду России принять меры по исключению Янгулбаева из рядов судей.

Ранее ряд СМИ сообщили, что в Нижнем Новгороде неизвестные, представившиеся оперативниками, увезли на допрос жену судьи в отставке Верховного суда Чечни Янгулбаева - Зарему Мусаеву. Предполагается, что жена судьи может быть доставлена в Грозный.

Официальных комментариев правоохранительных органов на эти сообщения пока нет.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией по данному факту, и считает, что разбираться в данной ситуации - не прерогатива руководства страны.