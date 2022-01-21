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На встрече Путина с Собяниным не было речи о введении локдауна в Москве

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - На прошедшей накануне встрече президента РФ Владимира Путина и мэра Москвы Сергея Собянина не обсуждался вопрос о возможности введения локдауна в Москве из-за коронавируса.

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"Очень подробно поговорили по коронавирусу. Собянин информировал главу государства о том, что происходит в городе. Город, как известно, первый сталкивается с волной (заболевания). Но речи о каких-то локдаунах не шло", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Он отметил, что приобретённый опыт работы в условиях волн коронавируса "позволяет не акцентироваться на локдаунах".

Владимир Путин Сергей Собянин Москва Дмитрий Песков

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