В Москве за сутки выявили 15 987 случаев заражения коронавирусом

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - В Москве за минувшие сутки выявили 15 987 новых случаев заражения коронавирусом, это рекордный показатель за все время пандемии, следует из данных оперштаба.

Предыдущий антирекорд был установлен только накануне: 20 января оперштаб сообщил о суточном приросте в 11 557 заболевших, при том, что число госпитализаций растет относительно слабо.

Предыдущий рекорд - 9120 случаев за сутки - держался с 19 июня.

В целом по стране заболеваемость также показала антирекордный прирост - 49 513 случаев за сутки, на десять тысяч больше, чем днем ранее. Умерли за сутки 692 заболевших, в том числе 72 человека - в Москве.

Всего с начала пандемии в столице выявили 2 140 914 случаев COVID-19, предыдущая волна была осенью.

20 января мэр Москвы Сергей Собянин встречался с президентом Владимиром Путиным. По словам пресс-секретаря главы государства, в закрытой части встречи Собянин подробно рассказал о ситуации с коронавирусной инфекцией в городе и о принимаемых мерах. "Но речи о каких-то локдаунах не шло", - сказал Песков на брифинге 21 января и добавил, что приобретенный опыт работы в условиях волн коронавируса "позволяет не акцентироваться на локдаунах".