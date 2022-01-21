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Шойгу пригласил британского коллегу Уоллеса на переговоры в Москву

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Министр обороны России Сергей Шойгу подтвердил готовность провести переговоры с главой военного ведомства Великобритании Беном Уоллесом, пригласил его в Москву, сообщили в Минобороны РФ.

"Сергей Шойгу подтвердил своему британскому коллеге готовность обсуждать все актуальные вопросы безопасности и, основываясь на принципах взаимности, предложил провести переговоры в Москве, в любое удобное для британского министра обороны время", - заявили в ведомстве в пятницу.

Шойгу направил Уоллесу ответное письмо, отметили в Минобороны РФ.

Министр обороны РФ отметил, что возобновление контактов с Великобританией будет способствовать снижению напряженности в Европе.

17 января Уоллес заявил о приглашении Шойгу в Лондон в предстоящие недели для обсуждения общих интересов в сфере безопасности.

Минобороны РФ Сергей Шойгу Бен Уоллес

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