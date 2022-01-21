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Рябков посулил "серьезные политические решения" на неудовлетворительный ответ Запада

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Россия примет "серьезные политические решения", если ответ США и НАТО по гарантиям безопасности будет разочаровывающим, заявил телеканалу "Россия-24" замглавы МИД Сергей Рябков.

"Пока формального письменного ответа со стороны США и НАТО на предложения нет. Если этот ответ будет разочаровывающим, тогда придётся принимать очень серьезные политические решения, о чем наш президент предупредил, в том числе публично, оппонентов с той стороны", - сказал замминистра.

"Но роль дипломатии в любом случае центральная. Мы не хотим конфликта, мы ни на кого не нападаем, мы никому не угрожаем, мы хотим надежно обеспечить наши интересы", - продолжил он.

Это заявление прозвучало на фоне информации источника "Интерфакса" о том, что переговоры глав внешнеполитических ведомств России и США Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в Женеве продолжались меньше запланированных двух часов.

В день этой встречи выяснилось, что госсекретарь США не привез в Женеву письменные ответы на требования Москвы о гарантиях безопасности в Европе, а также что в МИД и не ждали этих ответов в этот день.

Ранее представители руководства России предупреждали, что на отказ Запада дать требуемые гарантии может последовать "военно-технический" ответ.

Днем ранее Блинкен сказал, что если Россия нападет на Украину, переговоры с ней по вопросам безопасности будут невозможны. Уже перед началом переговоров с Лавровым он выразил надежду, что дипломатия и диалог возобладают, но предупредил, что Запад готов к "единому, быстрому и жесткому ответу", если Россия решит совершить акт агрессии.

Сергей Рябков МИД США НАТО Энтони Блинкен Сергей Лавров Женева Украина

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