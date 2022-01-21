Экс-советник главы Дагестана Махачев экстрадирован из Германии в РФ

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Германия выдала России троих фигурантов уголовных дел, среди которых обвиняемый во взяточничестве бывший советник главы Дагестана Осман Махачев.

"В международном аэропорту Франкфурта-на-Майне сотрудники правоохранительных органов Германии передали российским коллегам троих фигурантов уголовных дел. В сопровождении сотрудников национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России экстрадируемые граждане будут доставлены в Москву", - сказала журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк в пятницу.

По словам представителя министерства, среди экстрадируемых – Осман Махачев, который ранее занимал должность советника главы Дагестана. По имеющейся у полиции информации, в 2017 году за многомиллионную взятку он оказывал содействие в назначении на должность главы одного из муниципальных образований республики.

Со своей стороны, в Генпрокуратуре РФ уточнили, что Махачев, используя свое положение и связи, за 30 млн руб. согласился оказать содействие в назначении претендента на должность главы муниципального образования "Докузпаринский район" Республики Дагестан. "В августе 2017 года Махачев получил от посредника 23 млн руб., оставшаяся часть взятки не была получена по независящим от него обстоятельствам", - отметили в ведомстве.

В 2019 году в отношении Махачева было возбуждено уголовное дело. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ (получение взятки).

Однако фигурант скрылся от органов следствия за границей и в феврале 2020 года был объявлен в розыск по каналам Интерпола. В ноябре 2021 года его задержали в Германии.

Еще один экстрадированный – гражданин Грузии Гоча Пипия – разыскивался за совершение кражи денег и украшений из янтаря из магазина в Светлогорске Калининградской области в 2017 году.

Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража), и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Однако фигурант покинул Россию и был объявлен в международный розыск.

"В мае 2021 года получена информация, что разыскиваемый отбывает наказание на территории Германии. Было принято решение о его экстрадиции после окончания срока заключения", - пояснила Волк.

Третий фигурант, Мурат Айдаров, обвиняется в похищении человека.

Согласно имеющейся информации, в 1999 году на территории Еврейской автономной области он одолжил своему знакомому деньги для закупки у населения цветного металла, часть из которых заемщик потратил на личные нужды.

В 2000 году Айдаров подкараулил должника, потребовал возврата денег и избил его. Затем надел наручники и насильно посадил в подвал, где удерживал до утра следующего дня и продолжал избивать.

Айдаров отпустил потерпевшего после получения расписки на сумму, в четыре раза превышающую размер долга. Было возбуждено уголовное дело, но мужчина выехал за пределы России.

"Фигурант был объявлен в международный розыск в 2004 году. В сентябре 2021 года задержан и помещен под стражу на территории Германии", - заключила представитель МВД.