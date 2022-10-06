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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:11

Разыскиваемого Интерполом гражданина Эстонии экстрадировали из России

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Фигурант дела о незаконном обороте наркотиков передан на границе правоохранительным органам Эстонии, сообщила журналистам в четверг официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В пункте пропуска "Ивангород - Нарва" из России экстрадирован гражданин Эстонской республики. Он был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере", - сказала Волк.

По информации эстонской стороны, мужчина и его соучастники ввозили в Эстонию для последующей продажи синтетический наркотик альфа-PVP.

Согласно примерной оценке, в 2019 году они поставили наркотики на общую сумму не менее 150 тыс. евро.

Изначально обвиняемому удалось скрыться от правосудия. Мужчину задержали в мае в Москве, добавила Волк.

Ирина Волк МВД РФ Эстония
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