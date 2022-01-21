Сотрудников аппарата правительства РФ переведут на "удаленку" с 21 января

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил с 21 января максимально перевести на удаленный режим работы сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при правительстве.

Кроме того, Мишустин распорядился с 21 января "обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций в дистанционный формат". Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале кабинета министров.

В ходе последнего заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса Мишустин сообщил о разработанном кабинетом министров плане дополнительных мероприятий по противодействию инфекции. Они, в том числе, должны помочь подготовить систему здравоохранения к возможному более резкому увеличению числа больных.

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