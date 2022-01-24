Минприроды переведет на "удаленку" половину сотрудников

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Министерство природных ресурсов и экологии переводит на удаленный режим работы половину сотрудников, сообщили в пресс-службе ведомства.

"На дистанционную работу в центральном аппарате Минприроды переводится 188 человек из 11 департаментов. Это половина сотрудников министерства. На исполнение профессиональных задач дистанционный вид работы не повлияет, все остаются на связи, совещания и встречи будут проходить по видеоконференцсвязи", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщалось, премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил с 21 января перевести на удаленный режим работы максимально возможное число сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при кабмине. Кроме того, он распорядился с 21 января "обеспечить максимально возможный перевод совещаний вице-премьеров, аппарата правительства, а также федеральных министерств и ведомств, их территориальных подразделений и подведомственных организаций в дистанционный формат".