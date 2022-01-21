Mercedes отзовет в РФ более тысячи машин из-за проблем с подушкой безопасности

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Российское подразделение Daimler AG (АО "Мерседес-Бенц Рус") отзывает в России 1 082 автомобиля Mercedes-Benz S-Class седьмого поколения из-за проблем в блоке управления подушками безопасности, сообщил Росстандарт.

Отзыву подлежат машины, реализованные в прошлом году.

Ведомство указывает, что из-за особенностей программного обеспечения блок распознавания пассажира на переднем сиденье может быть деактивирован после выключения двигателя.

"Подушка безопасности переднего пассажира может быть деактивирована несмотря на наличие пассажира на переднем сиденье. В этом случае при возникновении аварии с возможным срабатыванием подушки безопасности повысится риск получения травм передним пассажиром", - поясняет ведомство причину отзыва.

АО "Мерседес-Бенц Рус" письмом или по телефону проинформирует владельцев машин, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить их в ближайший дилерский центр для бесплатной актуализации ПО в блоке управления подушками безопасности.