Иностранные IT-компании не спешат "приземляться" в РФ и не говорят о намерениях. Обзор

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Глобальные IT-корпорации не торопятся полноценно выполнять российский закон о "приземлении" и даже спустя три недели после вступления новых требований в силу не комментируют свои намерения.

На данный момент только две компании официально заявили "Интерфаксу", что открывают представительства в России для выполнения закона: сингапурский сервис коротких видео Likee и мессенджер Viber, принадлежащий японскому холдингу Rakuten. Likee завершает процедуры, связанные с открытием филиала, а Viber сообщил, что уже открыл офис, однако пока, согласно данным с сайта Роскомнадзора, это не подтверждено регулятором.

В общей сложности пять компаний начали выполнять требования законодательства, свидетельствуют данные с сайта надзорного органа: форму обратной связи с пользователями создали Likee, Apple, TikTok, личный кабинет на сайте РКН - Apple, Likee, Viber, TikTok и Spotify.

О своих намерениях, связанных с выполнением закона "о приземлении", компании не распространяются, свидетельствуют итоги проведенного "Интерфаксом" опроса 13 компаний, входящих в перечень Роскомнадзора.

В американской Discord, занимающейся разработкой одноименной платформы для мгновенного обмена сообщениями с поддержкой VoIP и видеоконференций, сообщили "Интерфаксу", что компания "продолжает изучать законодательные требования для работы в России, и на данный момент не располагает более детальной информацией".

В пресс-службе Google официально отказались комментировать запрос "Интерфакса" о планах открытия представительства в России. Остальные опрошенные агентством компании, включая Apple, Meta, Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Spotify, Pinterest и Twitch, не ответили на запрос.

Президент РФ Владимир Путин 1 июля 2021 года подписал так называемый закон о "приземлении", обязывающий крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек до 1 января 2022 года создать в России полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте РКН и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями.

В случае неисполнения требований закона РКН может применить к нарушителю одну или сразу несколько мер: информирование пользователей через поисковики о нарушении им закона, запрет на распространение рекламы этой компании, запрет на размещение рекламы на ресурсе этой компании, ограничение осуществления денежных переводов и приема платежей, запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных, частичная или полная блокировка ресурса в рунете.

В ноябре Роскомнадзор внес первые 13 компаний в соответствующий перечень. В него попали Google LLC , Apple Distribution, Meta Platforms Inc., а также Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Pinterest, Twitch.

Как рассказывал ранее в интервью "Интерфаксу" замруководителя Роскомнадзора Вадим Субботин, регулятор пообещал не принимать жестких мер сразу после вступления закона в силу, если компании продемонстрируют готовность к диалогу.