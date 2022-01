Банкам РФ грозят штрафы за переводы нарушителям закона о "приземлении"

Фото: Costfoto / Barcroft Media via Getty Images

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект, который вводит для банков и других платежных агентов штрафы за переводы в адрес не прошедших процедуру "заземления" IT-корпораций в случае, если был введен запрет на такие переводы.

Поправки были внесены ко второму чтению законопроекта (№1169750-7), который в первоначальном варианте вводил административные штрафы лишь за переводы в пользу нелегальных казино и операторов азартных игр. Их внес депутат Даниил Бессарабов.

В итоге в принятом законопроекте говорится: если платежный агент, оператор связи, оператор почтовой связи нарушил установленный законом запрет на прием платежей в пользу нелегальных казино, операторов азартных игр и "иностранных лиц в сети "Интернет" на территории РФ", то ему может быть выписан административный штраф.

Для должностных лиц он составит от 100 тыс. до 500 тыс. руб.; для юридических лиц - от 25% до 40% от суммы принятого платежа, но не менее 5 млн рублей. Для кредитных организаций штраф предусмотрен только для должностных лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. руб.

Речь идет об обязанности отказать в проведении операции по переводу, либо о нарушении запрета на заключение договора, либо о непринятии мер по расторжению договора, если такой запрет или такое требование установлены законом.

Как сообщалось, в июле прошлого года президент РФ подписал закон №236 "О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на территории РФ". Закон обязывает крупные зарубежные IT-компании с ежедневной аудиторией в РФ от 500 тыс. человек до 1 января 2022 года создать в России полноценные представительства (филиалы), зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора (РКН) и разместить на своем ресурсе электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями. В случае неисполнения требований закона РКН может применить к нарушителю одну или сразу несколько мер: запрет на распространение рекламы этой компании, запрет на размещение рекламы на ресурсе этой компании, ограничение осуществления денежных переводов и приема платежей, запрет на поисковую выдачу, запрет на сбор и трансграничную передачу персональных данных, частичная или полная блокировка ресурса в рунете.

В ноябре 2021 года Роскомнадзор внес первые 13 компаний в соответствующий перечень. В него попали Google LLC, Apple Distribution International Ltd., Meta Platforms, Inc, а также Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd (Likee), Discord, Pinterest, Twitch.

Ранее сообщалось, что РКН не намерен сразу переходить к жестким мерам. "Если компании не успеют открыть представительство в нашей стране в установленный срок, это не значит, что мы сразу против них начнем применять какие-либо меры. Это означает, что с 1 января мы задумаемся об их принятии. Решающим фактором будет диалог с самой интернет-компанией", - сказал в интервью "Интерфаксу" замглавы РКН Вадим Субботин в начале декабря.