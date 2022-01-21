Полиция проверяет сообщения о нападении замглавврача на журналистов в Сургуте

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Полицейские выясняют обстоятельства конфликта, который случился в одной из больниц Сургута, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу. Проверка началась по жалобе журналистов на нападение со стороны заместитела главврача.

В заявлении они указали, что им были нанесены телесные повреждения, когда они снимали сюжет.

Сейчас в полиции изучают видеозаписи и опрашивают очевидцев случившегося.

По данным источника агентства, речь идет о нападении на журналистов "Новой газеты".

По версии "Новой газеты", замглавврача Сургутской клинической травматологической больницы Андрей Матвеев напал на журналистов издания Изольду Дробину и Ардена Аркмана, когда они пришли туда ради репортажа о самоубийствах двух медсестер в конце 2021 года. Журналисты стояли возле местного отделения анестезиологии и попросили у проходящего мимо мужчины в белом халате комментарий по поводу гибели двух медсестер отделения в конце 2021 года, говорится в новости на сайте издания.

"Мужчина молча ушел, но через некоторое время вернулся и напал на фотокорреспондента Ардена Аркмана. Врач повалил журналиста на землю и попытался разбить камеру, а позже переключился на журналистку Изольду Дробину. В итоге камера фотографа частично повреждена. Дробину врач ударил в скулу", - пишет "Новая".