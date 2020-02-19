Милашина попросила возбудить уголовное дело о нападении на нее в Грозном

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Обозреватель "Новой газеты" Елена Милашина попросила председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по факту нападения в Грозном на нее и на адвоката Марину Дубровину. О подаче заявления сообщила "Новая газета".

Милашина попросила завести дело по статье о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста. Она также сообщила, что после нападения получила угрозы убийством.

Милашину и Дубровину избили в гостинице в Грозном 6 февраля. 13 февраля на редакционную электронную почту пришло письмо с угрозами убить журналистку. "Ты скажи спасибо, что тебя вообще не убили" (...) Забудь про Рамзана Ахматовича и вообще про Чечню. Иначе - тебе крышка. И мы приведем смертельный приговор в отношении тебя!" - процитировали в издании текст письма.

В редакции напомнили, что полиция в Чечне начала проверку заявлений женщин о нападении, но делает это неактивно, что "совершенно не удивляет, учитывая тот факт, что именно чеченская полиция и ее методы являются основным предметом критики в публикациях Елены Милашиной". Там также напомнили об убийстве сотрудниц издания Анны Политковской и Натальи Эстемировой из-за их работы в Чечне.

"Именно эта безнаказанность стала главной причиной того, что на нашу сотрудницу было организовано нападение в Грозном по сценарию, который был апробирован на других журналистах и правозащитниках ("Комитет против пыток", "Мемориал", "Кавказский Узел" и т.п.) с целью пресечения их работы в Чеченской республике", - заявил в обращении к омбудсмену Татьяне Москальковой главный редактор "Новой" Дмитрий Муратов.

Он попросил ее передать заявление Милашиной лично Бастрыкину и задать ему вопрос о безнаказанных преступлениях против журналистов и правозащитников в Чечне.

В письме Муратова говорится, что с декабря 2014 года на журналистов и правозащитников, работающих в Чечне, было предпринято не менее 15 атак, в том числе с применением физического насилия, опасного для жизни. Количество угроз, которые получили в свой адрес журналисты и правозащитники, исчисляется за аналогичный период времени десятками. "Ни одна из этих угроз не получила надлежащую правовую оценку (не было возбуждено ни одного уголовного дела по факту угрозы), ни одно нападение не было расследовано. Все преступники остались безнаказанными", - заявляет Муратов.