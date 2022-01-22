В Омской области началось расследование убийства трех человек, включая ребенка

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Прокуратура взяла на особый контроль ход расследования уголовного дела об убийстве трех человек в Павлоградском районе Омской области, сообщает в субботу пресс-служба регионального надзорного ведомства.

"По предварительным данным, в утреннее время 22 января, в одном из домов в селе Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела мужчины, женщины и несовершеннолетней 2011 года рождения с (...) ножевыми ранениями", - говорится в сообщении.

В пресс-службе надзорного ведомства "Интерфаксу" сообщили, что были убиты двое сожителей, а также дочь женщины.

Отмечается, что на место происшествия выехал первый заместитель прокурора Омской области Андрей Хамошин, а также прокурор Павлоградского района Николай Чармадов для координации действий правоохранительных органов по установлению обстоятельств произошедшего и раскрытию данного преступления.

По этому факту Следственным правлением регионального СКР возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).