Двух подростков задержали в Омской области по подозрению в убийстве семьи из трех человек

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - По подозрению в убийстве семьи из трех человек в селе Юрьевка Павлоградского района Омской области задержаны 14-летняя дочь погибшей женщины и ее 17-летний знакомый, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону в понедельник.

"В результате проведенных следственных действий и оперативных мероприятий установлено, что к преступлению причастны 14-летняя дочь погибшей женщины и 17-летний друг дочери. Подозреваемые задержаны", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 14-летняя школьница подговорила своего 17-летнего парня совершить убийство ее матери и отчима, которые были против ее общения с ним, и из-за этого в семье сложились неприязненные отношения.

"Подозреваемые разработали план действий, обсудили роли каждого, для убийства парень взял у своего знакомого и наточил штык-нож для забоя домашних животных и около двух часов ночи 22 января с заднего двора через открытую подружкой дверь пробрался в дом, где нанес смертельные ножевые ранения спящим взрослым, а также 10-летней девочке, страдающей заболеванием опорно-двигательной системы, за которой подозреваемая не хотела ухаживать", - отметили в СК.

После убийства подозреваемая для сокрытия преступления, взяв с собой шестилетнего брата, постучалась к соседям, сообщив, что в дом ворвался незнакомый мужчина, который убил родителей.

Позднее она предоставила полицейским для составления фоторобота преступника заведомо ложные сведения о его внешности.

Около полутора суток сотрудники полиции проводили подворный обход и опросы жителей села, иные оперативные мероприятия, направленные на розыск неизвестного мужчины с бородой.

"В это время следователи и криминалисты, тщательно с применением криминалистической техники осмотрев место происшествия и проанализировав показания и поведение девочки, усомнились в ее правдивости. Проведенные с целью проверки ее первоначальных показаний следственные действия подтвердили, что девочка скрывает известные ей обстоятельства убийства родственников, а также лицо, его совершившее", - говорится в сообщении.

Отмечается, что методическую помощь в подготовке и проведении повторного допроса школьницы и ее знакомого оказали криминалисты Главного управления криминалистики, которые были направлены на место преступления по поручению председателя СКР Александра Бастрыкина.

На допросах подростки сознались в содеянном, 17-летний подозреваемый подробно рассказал о случившемся на проверке показаний на месте, а также выдал выкинутый им в сугроб по дороге нож и спрятанную окровавленную одежду, в которой он был в момент убийства.

В настоящее время следствие намерено избрать задержанным меру пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело по факту убийства 35-летней женщины, ее 10-летней дочери-инвалида и 38-летнего сожителя возбуждено по п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).