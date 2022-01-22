Горнорабочий погиб на шахте "Осинниковская" в Кузбассе

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Доследственная проверка по факту гибели рабочего угольного предприятия проводится в Кемеровской области, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в субботу.

В пресс-службе "Интерфаксу" уточнили, что инцидент произошел на шахте "Осинниковская".

По данным СКР, сообщение о том, что в забое одной из шахт области обнаружено тело 32-летнего горнорабочего, поступило около 3:30 по местному времени.

"По предварительной информации, при добыче угля работал комбайн для его складирования, комбайн имеет две загребающие лопатки, которые запали. В результате чего рабочего задело ковшом, он получил травмы, повлекшие его смерть", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточняют, что тело погибшего поднято на поверхность. Следователями назначена судебно-медицинская экспертиза, а также изъята документация, которая может иметь значение для установления причин произошедшего.

"В ходе проверки также будут изучены должностные инструкции, определено, проходил ли рабочий инструктаж по технике безопасности, соблюдались ли при проведении данного вида работ требования по технике безопасности", - отмечается в пресс-релизе.

Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что ведомство также проводит проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности в связи с несчастным случаем на шахте "Осинниковская".