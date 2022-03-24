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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:25

Обрушение породы произошло на шахте в Кузбассе из-за выброса метана

Под завалами минимум один шахтер

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Кемеровской области эвакуируют шахту "Осинниковская" из-за выброса метана и обрушения породы, сообщил "Интерфаксу" источник в администрации шахты.

"На участке шахты произошел выброс метана, обрушилась порода. Под завалами минимум один шахтер", - сказал собеседник агентства, уточнив, что проводится эвакуация еще порядка 400 горняков.

Другой информированный источник "Интерфакса" подтвердил данные о том, что под один человек находится под завалами в результате аварии на "Осинновской".

"Утром получили сообщение о том, что произошло обрушение горных пород в результате геологических нарушений. Ночная смена была из 119 человек, вышли все. Сейчас один находится под завалами, специалисты пытаются его спасти", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, на данный момент работа шахты приостановлена, на месте работают специалисты военизированных горноспасательных отрядов (ВГСО).

В региональном министерстве угольной промышленности Интерфаксу" также подтвердили информацию об обрушении породы на шахте в результате выброса угля и газа.

"Произошел выброс угля и газа. Работа шахты приостановлена, выводят людей, под завалами один человек", - сказали там.

Прокуратура Кемеровской области инициировала проверку в связи с обрушением горных пород на шахте "Осинниковская".

"Сегодня на шахте "Осинниковская" в городе Осинники при ведении проходческим комбайном работ по подготовительной горной выработке в монтажной камере произошло обрушение горной массы, один горнорабочий, возможно, находится под завалом", - сообщает пресс-служба ведомства.

Горные работы приостановлены, ведется разбор завала и поиск пострадавшего.

Ведомство проверит исполнение законодательства об охране труда и промышленной безопасности.

Кузбасс Осинниковская
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