Аэропорт Краснодара из-за снегопада закрыли до 15:00

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Снегопад остановил работу аэропорта в Краснодаре, изменения в расписании коснулись больше 20 авиарейсов, сообщает пресс-служба авиаузла.

"Аэропорт Краснодара закрыт с 4:00 по московскому времени до 15:00 22 января в связи с обработкой аэродрома и недостаточным коэффициентом сцепления для безопасного выполнения полетов. За минувшую ночь задержано 15 рейсов, четыре рейса ушли на запасные аэродромы, отменено три рейса", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о закрытии воздушной гавани в Ростове-на-Дону из-за снегопада, также из-за сложных метеоусловий в Геленджике самолеты отправлялись на запасной аэродром в Анапу.