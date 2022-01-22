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Аэропорт Краснодара из-за снегопада закрыли до 15:00

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Снегопад остановил работу аэропорта в Краснодаре, изменения в расписании коснулись больше 20 авиарейсов, сообщает пресс-служба авиаузла.

"Аэропорт Краснодара закрыт с 4:00 по московскому времени до 15:00 22 января в связи с обработкой аэродрома и недостаточным коэффициентом сцепления для безопасного выполнения полетов. За минувшую ночь задержано 15 рейсов, четыре рейса ушли на запасные аэродромы, отменено три рейса", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о закрытии воздушной гавани в Ростове-на-Дону из-за снегопада, также из-за сложных метеоусловий в Геленджике самолеты отправлялись на запасной аэродром в Анапу.

Краснодар

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