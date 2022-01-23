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Аэропорт Краснодара из-за снегопада закрыт до 13:00

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Аэропорт Краснодара временно приостановил работу из-за снегопада и необходимости расчистки аэродрома, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

"Ливневый снегопад усилился с полуночи и продолжается до настоящего времени. Аэропорт Краснодара приостановил обслуживание рейсов до 13:00 по московскому 23 января, в связи с обработкой аэродрома и недостаточным коэффициентом сцепления для безопасного выполнения полетов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за прошедшие сутки из Краснодара удалось выпустить 20 ранее задержанных авиарейсов, но за минувшую ночь задержаны еще 26 и отменены 16 рейсов.

"Пассажиров восьми задержанных рейсов разместили в гостиницах города Краснодар", - уточнили в пресс-службе.

Краснодар

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