В Забайкалье нашли мертвой девочку со следами нападения собак

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Тело семилетней девочки со следами нападения животных найдено в субботу в поселке Домна Забайкальского края, сообщило следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, 22 января около 17:00 в правоохранительные органы села Домна Читинского района поступило сообщение о безвестном исчезновении девочки. Через полчаса тело ребенка было обнаружено на одном из пустырей.

"На теле девочки имеются следы нападения животных. Предположительно, на ребенка напали бездомные собаки", - говорится в сообщении.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека), его поручили первому отделу по расследованию особо важных дел.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, возглавляемая руководителем регионального следственного управления Юрием Русановым. Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей.