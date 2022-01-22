Бастрыкин поручил проверить ситуацию с многолетними жалобами жителей Домны на собак
Между тем глава Забайкалья пообещал решить проблему бродячих животных в Домне после гибели ребенка
Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о гибели семилетней девочки в селе Домна (Забайкалье) в результате нападения собак в Главное следственное управление СК России.
В сообщении на сайте СК отмечается, что, по словам жителей Домны, проблема бродячих животных не решалась много лет, а их жалобы оставляли без ответа.
"Председатель СК России поручил следователям принять исчерпывающие меры к проверке доводов местных жителей и установлению всех обстоятельств произошедшего, а также дать объективную правовую оценку действиям соответствующих контролирующих органов", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось, в субботу в Домне на пустыре нашли тело девочки со следами нападения животных. Возбуждено уголовное дело о халатности. Когда стало известно о трагедии, жители села устроили массовый сход у здания администрации, к ним на встречу приехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.
Он заявил, что бродячих животных с улиц уберут, говорится на официальном портале Забайкальского края. Осипов сообщил также о намерении добиваться внесения изменений в федеральный закон.
"К сожалению, есть изъяны в законе, которые не позволяют нам удалить собак с улиц населенных пунктов. Я об этом не раз говорил. Мы обратимся в Федеральное Собрание, Госдуму, правительство России с просьбой изменить этот закон", - сказал он.
По словам Осипова, в Домне введут дополнительный автобус к школе, темные улицы оснастят освещением, а отдельное внимание уделят вывозу мусора, который привлекает собак.
Закон об ответственном обращении с животными
В 2018 году вступил в силу закон "Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". В нем, в частности, закреплена обязанность владельцев животных обеспечивать им надлежащий уход, предотвращать появление нежелательного потомства и пристраивать питомцев, если заботиться о них нет возможности.
Также законом регламентируется обращение с бездомными животными. В статье 17 указано, что жестокое обращение с ними недопустимо. Также в документе говорится, что стерилизованные животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением агрессивных особей. В законе предусмотрено содержание животных без владельцев в приюте до конца жизни или возможность их возврата на прежние места обитания при отсутствии немотивированной агрессии.