Бастрыкин поручил проверить ситуацию с многолетними жалобами жителей Домны на собак

Между тем глава Забайкалья пообещал решить проблему бродячих животных в Домне после гибели ребенка

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело о гибели семилетней девочки в селе Домна (Забайкалье) в результате нападения собак в Главное следственное управление СК России.

В сообщении на сайте СК отмечается, что, по словам жителей Домны, проблема бродячих животных не решалась много лет, а их жалобы оставляли без ответа.

"Председатель СК России поручил следователям принять исчерпывающие меры к проверке доводов местных жителей и установлению всех обстоятельств произошедшего, а также дать объективную правовую оценку действиям соответствующих контролирующих органов", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в субботу в Домне на пустыре нашли тело девочки со следами нападения животных. Возбуждено уголовное дело о халатности. Когда стало известно о трагедии, жители села устроили массовый сход у здания администрации, к ним на встречу приехал губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Он заявил, что бродячих животных с улиц уберут, говорится на официальном портале Забайкальского края. Осипов сообщил также о намерении добиваться внесения изменений в федеральный закон.

"К сожалению, есть изъяны в законе, которые не позволяют нам удалить собак с улиц населенных пунктов. Я об этом не раз говорил. Мы обратимся в Федеральное Собрание, Госдуму, правительство России с просьбой изменить этот закон", - сказал он.

По словам Осипова, в Домне введут дополнительный автобус к школе, темные улицы оснастят освещением, а отдельное внимание уделят вывозу мусора, который привлекает собак.