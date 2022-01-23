Рогозин допустил привлечение иностранных партнеров к эксплуатации "Морского старта"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о возможном подключении к эксплуатации космодрома "Морской старт" иностранных партнеров.

"Для разделения рисков и финансового бремени на первом этапе, а также совместной эксплуатации комплекса в дальнейшем имеет смысл найти зарубежного партнера, который в силу своего географического расположения не может обладать космодромом на своей территории и был бы заинтересован в партнерстве по плавучему космодрому", - сказал Рогозин в интервью отраслевому журналу госкорпорации "Русский космос".

"Сейчас мы рассматриваем различные варианты возобновления эксплуатации комплекса. Мое мнение: надо в любом случае сохранить "Морской старт", модернизировать его систему управления под запуски "Союза-5", - добавил он.

В 2018 году платформу "Морской старт" приобрела S7 Group. В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

Как сообщалось, комплекс "Морской старт" весной 2020 года был успешно перебазирован из США в порт временного базирования на Дальнем Востоке.

В июле 2020 года Рогозин сообщил, что "Роскосмос" разработает ракету-носитель для запусков с Sea Launch на базе ракеты "Союз-5", которая будет готова к 2023 году. По его словам, специалисты госкорпорации исследовали "Морской старт", побывали на командном судне и пусковой платформе "Одиссей", убедились в их удовлетворительном состоянии.

25 августа того же года вице-премьер РФ Юрий Борисов сказал, что платформа "Морской старт" может быть полностью восстановлена на рубеже 2023-2024 гг. "Это и восстановление самого "Морского старта", и создание нового носителя "Союз-5", и создание самого оператора. Если все эти компоненты сойдутся, я думаю, что на рубеже 2023-2024 года мы получим новый плавучий космодром и сумеем осуществлять конкурентоспособные запуски", - заявил Борисов.

По словам вице-премьера, на восстановление комплекса уйдет около 30-35 млрд рублей. "Государство будет участвовать через пакет своих государственных корпораций. Напрямую государство, возможно, не будет там участвовать. Это пакеты, которые будут поделены между "Роскосмосом", "Росатомом" и S7", - отметил вице-премьер.