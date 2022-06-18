Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:07

S7 пока не приняла решение о передаче космодрома "Морской старт" "Роскосмосу"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - "Роскосмос" предлагает компании S7 передать плавучий космодром "Морской старт" в пользование госкорпорации, но она пока не приняла решение по этому вопросу, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы предложили другой вариант: передать государству этот комплекс с тем, чтобы мы потом нашли возможность в "Роскосмосе" заняться его восстановлением. Решения до сих пор у компании S7 по этому вопросу нет", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, космодром находится "в удовлетворительном физическом состоянии", но для адаптации комплекса для ракеты "Союз-5" понадобятся "десятки миллиардов рублей".

11 апреля Рогозин сообщал о переговорах с S7 о передаче "Морского старта" госкорпорации.

В декабре 2021 года Рогозин в интервью "Интерфаксу" сообщил, что "Роскосмос", ЗАО "Группа компаний С7" и "Росатом" работают над оптимальным способом реализации проекта по эксплуатации космодрома.

18 ноября 2021 года в "Роскосмосе" сообщили, что специалисты госкорпорации провели оценку технического состояния космодрома "Морской старт", оно оценивается как хорошее.

9 декабря 2021 года первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов сообщил в интервью "Интерфаксу", что модернизация космодрома "Морской старт" и создание для него береговой инфраструктуры потребуют 37-47 млрд рублей.

При этом он отметил, что суда находятся в удовлетворительном техническом состоянии и после ремонта могут быть введены в эксплуатацию. "Стоимость ремонтных работ - порядка 1,2 млрд рублей при сроках в 6-8 месяцев. Плюс наземная инфраструктура", - уточнил собеседник агентства.

Ельчанинов сообщил, что в настоящее время для базирования судов "Морского старта" рассматриваются три действующих порта или новый, который в перспективе появится на Дальнем Востоке.

"Возможные порты базирования - это бухта Улисс, бухта Большой Камень, бухта Нерпа или новый порт, который в перспективе появится на Дальнем Востоке. Сейчас комплекс находится в порту Славянка Приморского края", - сказал он "Интерфаксу".

В 2018 году платформу "Морской старт" приобрела S7 Group. В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

Как сообщалось, комплекс "Морской старт" весной 2020 года был успешно перебазирован из США в порт временного базирования на Дальнем Востоке.

В июле 2020 года Рогозин сообщил, что "Роскосмос" разработает ракету-носитель для запусков с Sea Launch на базе ракеты "Союз-5", которая будет готова к 2023 году. По его словам, специалисты госкорпорации исследовали "Морской старт", побывали на командном судне и пусковой платформе "Одиссей", убедились в их удовлетворительном состоянии.

25 августа того же года вице-премьер РФ Юрий Борисов сказал, что платформа "Морской старт" может быть полностью восстановлена на рубеже 2023-2024 годов.

"Это и восстановление самого "Морского старта", и создание нового носителя "Союз-5", и создание самого оператора. Если все эти компоненты сойдутся, я думаю, что на рубеже 2023-2024 года мы получим новый плавучий космодром и сумеем осуществлять конкурентоспособные запуски", - заявил Борисов.

По словам вице-премьера, на восстановление комплекса уйдет около 30-35 млрд рублей. "Государство будет участвовать через пакет своих государственных корпораций. Напрямую государство, возможно, не будет там участвовать. Это пакеты, которые будут поделены между "Роскосмосом", "Росатомом" и S7", - отметил вице-премьер.

S7 Роскосмос Дмитрий Рогозин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Судно с грузовыми автомобилями под флагом Камеруна запросило помощи у берегов Кубани

Что произошло за день: суббота, 18 июня

Задержан директор Соликамского магниевого завода

Задержан директор Соликамского магниевого завода
Военная операция на Украине

Борисов обещал, что РФ будет уничтожать передаваемую Украине советскую технику

Борисов обещал, что РФ будет уничтожать передаваемую Украине советскую технику
Пандемия коронавируса

В России за сутки COVID-19 заболели почти 3,4 тыс. человек

ПМЭФ-2022

Путин и Токаев отметили перспективность отношений РФ и Казахстана

Путин и Токаев отметили перспективность отношений РФ и Казахстана

НОВАТЭК готовит решение по замене на заводах СПГ импортных турбин на российские

Что произошло за день: пятница, 17 июня

В Думе заявили, что РФ не будет вводить визы для украинцев в качестве ответной меры

ПМЭФ-2022

Путин заверил, что экономика России останется открытой

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });