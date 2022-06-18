S7 пока не приняла решение о передаче космодрома "Морской старт" "Роскосмосу"

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - "Роскосмос" предлагает компании S7 передать плавучий космодром "Морской старт" в пользование госкорпорации, но она пока не приняла решение по этому вопросу, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы предложили другой вариант: передать государству этот комплекс с тем, чтобы мы потом нашли возможность в "Роскосмосе" заняться его восстановлением. Решения до сих пор у компании S7 по этому вопросу нет", - сказал Рогозин в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

По его словам, космодром находится "в удовлетворительном физическом состоянии", но для адаптации комплекса для ракеты "Союз-5" понадобятся "десятки миллиардов рублей".

11 апреля Рогозин сообщал о переговорах с S7 о передаче "Морского старта" госкорпорации.

В декабре 2021 года Рогозин в интервью "Интерфаксу" сообщил, что "Роскосмос", ЗАО "Группа компаний С7" и "Росатом" работают над оптимальным способом реализации проекта по эксплуатации космодрома.

18 ноября 2021 года в "Роскосмосе" сообщили, что специалисты госкорпорации провели оценку технического состояния космодрома "Морской старт", оно оценивается как хорошее.

9 декабря 2021 года первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Андрей Ельчанинов сообщил в интервью "Интерфаксу", что модернизация космодрома "Морской старт" и создание для него береговой инфраструктуры потребуют 37-47 млрд рублей.

При этом он отметил, что суда находятся в удовлетворительном техническом состоянии и после ремонта могут быть введены в эксплуатацию. "Стоимость ремонтных работ - порядка 1,2 млрд рублей при сроках в 6-8 месяцев. Плюс наземная инфраструктура", - уточнил собеседник агентства.

Ельчанинов сообщил, что в настоящее время для базирования судов "Морского старта" рассматриваются три действующих порта или новый, который в перспективе появится на Дальнем Востоке.

"Возможные порты базирования - это бухта Улисс, бухта Большой Камень, бухта Нерпа или новый порт, который в перспективе появится на Дальнем Востоке. Сейчас комплекс находится в порту Славянка Приморского края", - сказал он "Интерфаксу".

В 2018 году платформу "Морской старт" приобрела S7 Group. В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

Как сообщалось, комплекс "Морской старт" весной 2020 года был успешно перебазирован из США в порт временного базирования на Дальнем Востоке.

В июле 2020 года Рогозин сообщил, что "Роскосмос" разработает ракету-носитель для запусков с Sea Launch на базе ракеты "Союз-5", которая будет готова к 2023 году. По его словам, специалисты госкорпорации исследовали "Морской старт", побывали на командном судне и пусковой платформе "Одиссей", убедились в их удовлетворительном состоянии.

25 августа того же года вице-премьер РФ Юрий Борисов сказал, что платформа "Морской старт" может быть полностью восстановлена на рубеже 2023-2024 годов.

"Это и восстановление самого "Морского старта", и создание нового носителя "Союз-5", и создание самого оператора. Если все эти компоненты сойдутся, я думаю, что на рубеже 2023-2024 года мы получим новый плавучий космодром и сумеем осуществлять конкурентоспособные запуски", - заявил Борисов.

По словам вице-премьера, на восстановление комплекса уйдет около 30-35 млрд рублей. "Государство будет участвовать через пакет своих государственных корпораций. Напрямую государство, возможно, не будет там участвовать. Это пакеты, которые будут поделены между "Роскосмосом", "Росатомом" и S7", - отметил вице-премьер.