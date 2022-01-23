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Глава "Роскосмоса" рассказал о разработке проекта поезда-космодрома

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - "Роскосмос" прорабатывает возможность запуска легких космических ракет с железнодорожных платформ, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Легкие и сверхлегкие ракеты можно запускать с железнодорожных платформ. Задача поработать в этом направлении поставлена перед инженерами и архитекторами НИИ стартовых комплексов имени В.П.Бармина и другими нашими организациями. Уже звучат интересные предложения", - сказал Рогозин в интервью отраслевому журналу госкорпорации "Русский космос".

Ранее в нескольких странах разрабатывались железнодорожные комплексы с баллистическими ракетами военного назначения. Так, в США в 1980-х годах существовал проект Peacekeeper Rail Garrison, работы над которым были свернуты в 1990-х годах.

В СССР был поставлен на вооружение Боевой железнодорожный ракетный комплекс "Молодец". В составе РВСН Советского Союза были сформированы три дивизии, которые дислоцировались Костромской области, Пермском и Красноярском краях - всего 12 "ядерных поездов", в каждом из них - по три ракеты. Каждая из них несла 10 боевых блоков. БЖРК были утилизированы в 2003-2005 гг. без продления их ресурса. Одна из причин этого - разработчик РТ-23 УТТХ КБ "Южное" находится на Украине. Договор СНВ-3 не запрещает создание новых ракетных комплексов.

В 2014 году командующий РВСН Сергей Каракаев сообщал журналистам о начале разработки проекта нового железнодорожного ракетного комплекса под названием "Баргузин". Работы велись Московским институтом теплотехники.

В мае 2016 году генконструктор МИТа Юрий Соломонов сообщал, что бросковые испытания ракеты для комплекса планировалось провести в четвертом квартале 2016 года. В сентябре того же года военные сообщили, что Россия реализует проект создания БЖРК, если этого потребует военно-политическая ситуация.

В декабре 2017 года "Российская газета" сообщила, что разработка БЖРК "Баргузин" прекращена.

"Тема закрыта, во всяком случае, на ближайшую перспективу. Опытно-конструкторские работы по "Баргузину" проведены. Эксперимент с бросковым пуском прошел успешно. Если срочно потребуется, наш ракетный поезд быстро станет на рельсы. А пока про него забудем", - сообщала газета, ссылаясь на информированного представителя оборонно-промышленного комплекса.

В 2019 году вице-премьер Юрий Борисов сообщил журналистам, что Россия вряд ли возобновит разработку "Баргузина" в ответ на выход США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

"Не факт, но это мое личное мнение", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

Роскосмос Дмитрий Рогозин

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