Новая инфраструктура космодрома Восточный не выдержит ядерный удар

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - При строительстве третьей очереди космодрома Восточный, предназначенной для запуска ракет "Амур-СПГ", "Роскосмос" откажется от строительства подземных бункеров и возведет более дешевый и легкий стартовый комплекс, сообщил журналу "Русский космос" глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Мы отойдем от существующей классической схемы циклопических стартовых комплексов с огромными газоотводными каналами и множеством подземных бункеров, которые проектируются на случай крупных аварий и могут, наверное, выдержать удар тактического ядерного оружия, - сказал он. - Сохраняя критерий безопасности, мы отойдем от этого принципа и будем строить для "Амура-СПГ" более дешевое, легкое и быстровозводимое стартовое сооружение".

По словам Рогозина, при строительстве стартовых комплексов легких ракет "Роскосмос" будет использовать имеющийся опыт программ по пускам ракет серий "Космос" и "Циклон".

29 июня глава "Роскосмоса" говорил, что рекогносцировочная комиссия приступила к определению расположения стартового комплекса для многоразовой ракеты-носителя "Амур-СПГ" на космодроме Восточный.

Стартовый комплекс ракеты на космодроме Восточный должен обеспечить до 15 пусков в год с учетом межполетного обслуживания многоразовой первой ступени.

22 мая 2021 года исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что стоимость пуска многоразовой метановой ракеты "Амур-СПГ" предварительно составит $22 млн.