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"Роскосмос" ведет работы по совершенствованию ракеты "Союз-2"

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Ракета-носитель (РН) среднего класса "Союз-2" будет эксплуатироваться еще десять лет, в настоящий момент ведутся работы по ее совершенствованию, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Мы исходим из того, что в 2025-2026 годах нас ждет бум ракетостроения. Поэтому наши работы по ракете "Союз-5", по совершенствованию "Союза-2", который, думаю, еще лет десять полетает, по ракетам "Амур-СПГ" и семейству "Ангара" останутся востребованы", - сказал Рогозин в интервью журналу "Русский космос".

По его словам, всех разрабатываемых российских ракет "даже может не хватить, чтобы удовлетворить весь мировой спрос".

В 2021 году "Роскосмос" провел 25 космических запусков, 22 из них выполнены ракетами семейства "Союз-2".

В сентябре Рогозин сообщил, что в перспективе "Союз-2" планируется заменить ракетой "Амур-СПГ".

Ракеты-носители серии "Союз-2" разработаны на базе серийной ракеты-носителя "Союз-У". Головной разработчик - АО "РКЦ "Прогресс" (Самара). Разработка ракеты-носителя "Союз-2" велась на базе ракеты "Союз" в два этапа (этапы 1а и 1б).

Первый испытательный пуск ракеты-носителя "Союз-2" этапа 1а успешно состоялся 8 ноября 2004 года с космодрома Плесецк. Первый коммерческий пуск ракеты-носителя "Союз-2" этапа 1а осуществлен в 2006 году с европейским метеорологическим космическим аппаратом Metop.

Летные испытания ракеты-носителя "Союз-2" этапа 1б состоялись 27 декабря 2006 года запуском с космодрома Байконур французского исследовательского аппарата Corot.

Применительно к условиям эксплуатации в Гвианском космическом центре ракеты-носители "Союз-2" доработаны в части безопасности (прием команд с Земли на прекращение полета), системы телеизмерений (дециметровый диапазон частот с европейской структурой кадра телеметрии) и стойкости к повышенной влажности, морской транспортировке и т.д. - ракеты-носители "Союз СТ-А" и "Союз-СТ-Б". На ракете применяется головной обтекатель диаметром 4,11 м.

Пуски ракет-носителей серии "Союз-2" осуществляются с космодромов Байконур, Плесецк и Восточный. Пуски ракет-носителей "Союз-СТ-А" и "Союз-СТ-Б" - из Гвианского космического центра (Французская Гвиана).

Роскосмос Дмитрий Рогозин Союз-2

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