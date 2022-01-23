Границы ТОР "Комсомольск" в Хабаровском крае будут расширены

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Границы территории опережающего развития (ТОР) "Комсомольск" расширят за счет включения новых земельных участков, расположенных в Хабаровском крае, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства РФ.

Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Как говорится в сообщении, решение поможет создать условия для создания горно-обогатительного комбината на Малмыжском месторождении. Его производительность составит 90 млн т руды в год.

В правительстве добавили, что строительство предприятия планируют завершить в 2025 году. "Благодаря ему в Хабаровском крае появится более 2 тыс. новых рабочих мест, а в экономику региона в период деятельности инвестора поступит не менее 77,9 млрд рублей частных инвестиций", - отмечается в постановлении.

ТОР - специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей регионов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам и процедура свободной таможенной зоны.

Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 22 территории опережающего развития. Количество резидентов - 554, объем инвестиций по соглашениям - более 4,4 трлн рублей. При этом уже вложено свыше 1,4 трлн рублей частных инвестиций и создано более 45 тыс. рабочих мест.