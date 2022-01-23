Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:38Заразились
на 22.01В России 11 044 986+57 212В мире 349 134 552+2 670 248

Границы ТОР "Комсомольск" в Хабаровском крае будут расширены

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Границы территории опережающего развития (ТОР) "Комсомольск" расширят за счет включения новых земельных участков, расположенных в Хабаровском крае, сообщает в воскресенье пресс-служба правительства РФ.

Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

Как говорится в сообщении, решение поможет создать условия для создания горно-обогатительного комбината на Малмыжском месторождении. Его производительность составит 90 млн т руды в год.

В правительстве добавили, что строительство предприятия планируют завершить в 2025 году. "Благодаря ему в Хабаровском крае появится более 2 тыс. новых рабочих мест, а в экономику региона в период деятельности инвестора поступит не менее 77,9 млрд рублей частных инвестиций", - отмечается в постановлении.

ТОР - специальный инструмент развития территорий, призванный стимулировать приоритетные отрасли экономики и привлекать новых инвесторов, способствуя тем самым росту благосостояния жителей регионов. Резидентам ТОР доступен широкий перечень льгот и преференций, в том числе сниженные ставки по налогам и страховым взносам и процедура свободной таможенной зоны.

Всего в Дальневосточном федеральном округе создано 22 территории опережающего развития. Количество резидентов - 554, объем инвестиций по соглашениям - более 4,4 трлн рублей. При этом уже вложено свыше 1,4 трлн рублей частных инвестиций и создано более 45 тыс. рабочих мест.

ТОР "Комсомольск" Хабаровский край Михаил Мишустин

Новости по теме

Новости

В Черном море на танкере локализовали пожар

Пандемия коронавируса

Испытания назальной вакцины "Спутник" стартуют в начале следующей недели

Испытания назальной вакцины "Спутник" стартуют в начале следующей недели
Пандемия коронавируса

Академик Гинцбург заявил, что "омикрон" не станет выходом из пандемии COVID-19

ЕС озабочен бездействием властей РФ в связи с нарушениями прав человека в Чечне

Что произошло за день: суббота, 22 января

Бывший следователь заявил, что генетики доказали подлинность царских останков

Бывший следователь заявил, что генетики доказали подлинность царских останков

Митрополит Иларион заявил, что для признания подлинности царских останков нет помех

В "Роскосмосе" заявили, что Чуба не смогут отправить на МКС без обучения в Штатах

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили максимальные за пандемию 57,2 тыс. случаев COVID

В России за сутки выявили максимальные за пандемию 57,2 тыс. случаев COVID

СПЧ запланировал провести проверку тридцати СИЗО и колоний в России

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });