Расчеты "Искандер-М" ЮВО в ходе учений выполнят боевые стрельбы в Астраханской области

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Ракетчики Южного военного округа прибыли на полигон Капустин Яр в Астраханской области для проведения специальных учений по управлению ОТРК "Искандер-М", сообщает в понедельник пресс-служба ЮВО.

"Дивизион ракетного соединения 49-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированный на Кубани, прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханской области в рамках специальных учений по управлению оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" с боевыми пусками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учения военнослужащие отработают нанесение ударов по средствам противовоздушной обороны, командным пунктам, узлам связи и другим объектам условного противника, находящимся на удалении от 200 до 300 км.

По завершении учения подразделения ракетного соединения ЮВО вернутся на место постоянной дислокации в Краснодарский край.