Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:55Заразились
на 23.01В России 11 108 191+63 205В мире 349 134 552+2 670 248

Расчеты "Искандер-М" ЮВО в ходе учений выполнят боевые стрельбы в Астраханской области

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Ракетчики Южного военного округа прибыли на полигон Капустин Яр в Астраханской области для проведения специальных учений по управлению ОТРК "Искандер-М", сообщает в понедельник пресс-служба ЮВО.

"Дивизион ракетного соединения 49-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированный на Кубани, прибыл на полигон Капустин Яр в Астраханской области в рамках специальных учений по управлению оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" с боевыми пусками", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учения военнослужащие отработают нанесение ударов по средствам противовоздушной обороны, командным пунктам, узлам связи и другим объектам условного противника, находящимся на удалении от 200 до 300 км.

По завершении учения подразделения ракетного соединения ЮВО вернутся на место постоянной дислокации в Краснодарский край.

Южный военный округ Астраханская область Капустин Яр

Новости по теме

Новости

Губернатор Санкт-Петербурга Беглов заявил, что не собирается в отставку

Губернатор Санкт-Петербурга Беглов заявил, что не собирается в отставку

Володин предложил ввести ответственность для чиновников за нападения бездомных собак

Что произошло за день: воскресенье, 23 января

Краснодарские школьники 24 января останутся дома из-за непогоды

Бастрыкин поручил подготовить изменения закона на фоне нападений собак на людей

Заключенный убит во время драки в калужской колонии

Высота снежного покрова в Краснодаре достигла рекордных 41 см

Высота снежного покрова в Краснодаре достигла рекордных 41 см
Пандемия коронавируса

В России обновлен антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

В России обновлен антирекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки

В Черном море на танкере локализовали пожар

Пандемия коронавируса

Испытания назальной вакцины "Спутник" стартуют в начале следующей недели

Испытания назальной вакцины "Спутник" стартуют в начале следующей недели
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });