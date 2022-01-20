Более 400 военнослужащих ЮВО приняли участие в учениях спецназа

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Спецназовцы 49-й общевойсковой армии Южного военного округа освоили методику скрытного проникновения на особо защищенные объекты условного противника, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Спецназовцы на практике отработали приемы и способы длительного скрытного наблюдения за объектами условного противника, а также элементы ведения боя мобильными группами и обороны важных военных объектов. В мероприятии приняли участие более 400 военнослужащих ЮВО, было задействовано свыше 25 единиц военной и специальной техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по замыслу учения группы спецназа были заброшены вертолетами Ми-8АМТШ в тыл условного противника и десантировались с высоты 900 м на современных парашютных системах "Арбалет-2".

В ходе тактического совместного учения военнослужащие выполнили приземление и маскировку парашютов, скрытное выдвижение в заданный район в режиме радиомолчания и захват стратегически важного объекта условного противника.