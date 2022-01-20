Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 00:54Заразились
на 19.01В России 10 899 411+33 899В мире 334 101 607+3 204 526

Более 400 военнослужащих ЮВО приняли участие в учениях спецназа

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Спецназовцы 49-й общевойсковой армии Южного военного округа освоили методику скрытного проникновения на особо защищенные объекты условного противника, сообщает пресс-служба ЮВО.

"Спецназовцы на практике отработали приемы и способы длительного скрытного наблюдения за объектами условного противника, а также элементы ведения боя мобильными группами и обороны важных военных объектов. В мероприятии приняли участие более 400 военнослужащих ЮВО, было задействовано свыше 25 единиц военной и специальной техники", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по замыслу учения группы спецназа были заброшены вертолетами Ми-8АМТШ в тыл условного противника и десантировались с высоты 900 м на современных парашютных системах "Арбалет-2".

В ходе тактического совместного учения военнослужащие выполнили приземление и маскировку парашютов, скрытное выдвижение в заданный район в режиме радиомолчания и захват стратегически важного объекта условного противника.

Южный военный округ

Новости по теме

Новости

Суд утвердил мировое соглашение "Яндекса" с ФАС и инициаторами дела "колдунщиков"

Суд утвердил мировое соглашение "Яндекса" с ФАС и инициаторами дела "колдунщиков"

Что произошло за день: среда, 19 января

Замглавы Минтранса Токарев задержан по подозрению в мошенничестве

Замглавы Минтранса Токарев задержан по подозрению в мошенничестве

Коммунисты Госдумы предложили попросить Путина признать ЛНР и ДНР

Коммунисты Госдумы предложили попросить Путина признать ЛНР и ДНР

В Москве задержан начальник больницы СИЗО "Матросская тишина"

Андрей Мельников утвержден на должность гендиректора АСВ

Предправления МТС-банка сообщил об активной подготовке к IPO

Банк России предложил переименовать нефинансовую отчетность

Пандемия коронавируса

Суд в Пензе отклонил коллективный иск об отмене QR-кодов

Суд в Пензе отклонил коллективный иск об отмене QR-кодов

Генпрокуратура попросила ВС РФ признать террористическим движение "Колумбайн"

Генпрокуратура попросила ВС РФ признать террористическим движение "Колумбайн"
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });