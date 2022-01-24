Центральный военный округ оснастит два дивизиона комплексами "Искандер-М" в 2022 г.

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Центральный военный округ (ЦВО) получит на вооружение в 2022 году два дивизионных комплекта оперативно-тактических комплексов "Искандер-М", сообщил журналистам командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

Он также отметил, что всего в 2022 году военный округ получит более 1,3 тыс. единиц вооружения и военной техники, что позволит завершить оснащение двух зенитных ракетных полков и семи подразделений современными образцами.

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" разработан в коломенском КБ машиностроения (холдинг "Высокоточные комплексы"). Сообщалось, что ракеты комплекса могут нести ядерную боевую часть. В варианте для российской армии в состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые.

"Искандер-М" предназначен для уничтожения на расстоянии до 500 км малоразмерных и площадных целей: ракетных комплексов и реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, командных пунктов и узлов связи, а также самолетов и вертолетов на аэродромах.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база в Таджикистане, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.