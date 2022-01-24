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Центральный военный округ РФ усилят 17 самолетами и вертолетами

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Войска Центрального военного округа (ЦВО) в 2022 году получат более 1,3 тысячи единиц новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники, в том числе самолеты, вертолеты и радиолокационные станции, сообщил журналистам командующий войсками ЦВО Александр Лапин.

"Для наращивания боевой мощи объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа и дальнейшего совершенствования системы противовоздушной обороны на вооружение поступит 17 самолетов и вертолетов, а радиотехнические полки Поволжья и Сибири усилятся восемью единицами новых и модернизированных мобильных радиолокационных станций. Это, например, РЛС "Каста 2-2", "Подлет-М", "Оборона", - добавил он.

Центральный военный округ дислоцирован на территории трех федеральных округов и 29 субъектов РФ. В состав округа входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база в Таджикистане, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана. Штаб расположен в Екатеринбурге.

ЦВО Минобороны РФ

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