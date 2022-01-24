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Выгнавшие пятилетнего ребенка голым на мороз родители стали подследственными

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - В Алтайском крае против семейной пары из села Селезнево возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, сообщили в СК.

По версии следствия, 21 января родители решили наказать пятилетнего ребенка и выгнали его голым и босым на мороз. Он долго находился на улице, считают в СК.

Мальчика и двух его братьев из семьи изъяли.

Началась процессуальная проверка на предмет халатности в отношении сотрудников органов системы профилактики, в ходе которой предстоит дать юридическую оценку должностным лицам на предмет халатности.

Дело возбудили после проверки видеозаписи с ребенком. Видео сняла соседка, которая обнаружила плачущего голого ребенка в открытых сенях дома. Автор записи утверждала, что такие меры воспитания родители ребенка применяли неоднократно.

Алтайский край СКР Селезнево

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