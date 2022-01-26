Арестована пара, которая выгнала пятилетнего мальчика голым на мороз

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В Алтайском крае арестована пара из села Селезнево Шелаболихинского района, которая воспитывала пятилетнего мальчика, выставив его босым и голым на мороз, сообщили в региональном управлении СК. При задержании мать ребенка покусала двух сотрудников полиции.

Женщине и ее сожителю предъявлено обвинение в причинении психических и физических страданий детям через систематические побои и иные насильственные действия (пп. "а", "г" ч.2 ст. 117 УК). Также матери ребенка вменили неисполнение родительских обязанностей (ст. 156 УК) и применение насилия к полицейским (ч. 1 ст. 318 УК).

Пару задержали после того, как 21 января соседка пары обнаружила пятилетнего мальчика раздетым и плачущим в сенях. Следствие установило, что отчим выгнал его из дома, рассердившись на его поведение, и ребенок долго оставался на морозе. Когда в дом пришли полицейские и сотрудники органов системы профилактики для изъятия детей, их мать прокусила кисть руки участковому, утверждают в СК. Уже в служебном кабинете отдела полиции она укусила инспектора ПДН, говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, обвиняемые долгое время применяли психическое и физическое насилие в отношении детей 2020, 2016 и 2015 года рождения. Мать не обеспечивала мальчиков необходимым питанием и одеждой, не создавала условий для их обучения в детских учреждениях, а так же не соблюдала профилактические и гигиенические требования, нарушая санитарные нормы и злоупотребляя спиртным в присутствии детей.