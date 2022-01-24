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Структура "Ростеха" опробует роботов по сортировке мусора в Подмосковье

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - "РТ-Инвест" (входит в "Ростех") сообщил, что установит роботов-сортировщиков на всех своих комплексах по переработке отходов в Подмосковье.

"Комплекс по переработке отходов "РТ-Инвест" в Сергиево-Посадском округе стал первым в Подмосковье, где появились роботы-сортировщики", - говорится в сообщении.

Технологию пока тестируют и отлаживают, но за месяц работы роботов отбор фракций, пригодных для вторичного использования, удалось повысить до 98%, утверждают в компании.

Роботы установлены на участке предварительной сортировки. Они используют технологию машинного зрения, чтобы определять морфологию отходов. Первый механизм работает по принципу оптического сепаратора. Потоком сжатого воздуха он отстреливает цветные пластиковые бутылки. Второй оснащен специальными "присосками" и ориентирован на захват бумаги и картона.

"Испытания роботов продлятся до начала весны, после завершения тестового периода и оценки результатов аналогичные механизмы планируют установить на всех четырех комплексах по переработке отходов "РТ-Инвест", - добавили в пресс-службе.

РТ-Инвест Сергиев Посад Московская область

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