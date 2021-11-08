"РТ-Инвест" построит в Кашире завод по переработке пластика за 10 млрд рублей

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Компания "РТ-Инвест" (входит в ГК "Ростех") построит завод по переработке вторичных полимеров на территории особой экономической зоны в Кашире, инвестиции в проект составят 10 млрд рублей.

Такое соглашение "РТ-Инвест" подписал с подмосковным Министерством инвестиций, промышленности и науки и управляющей компанией экономической зоны "Кашира-парк".

Министр инвестиций Екатерина Зиновьева отметила, что предприятие даст региону 350 новых рабочих мест, и напомнила о долгосрочных партнерских отношениях области и "РТ-Инвеста".

Гендиректор "РТ-Инвест" Андрей Шипелов рассказал, что компания вложит в проект от 10 до 20% собственных средств, а остальное предоставит консорциум работающих с ней банков: "Газпромбанк, Сбербанк, возможно, Внешэкономбанк".

"Сегодня этот консорциум вместе с нами создается и в этом нам помогает правительство Московской области", - добавил Шипелов.

Предприятие разместится рядом с комплексом по переработке отходов "Дон". Его мощность составит 100 тысяч тонн полимеров в год.

Особенностью проекта станет производство "зеленых" ПЭТ-гранул.

По словам Шипелова, их можно использовать для производства пластиковых бутылок. "Наш завод позволит только по ПЭТ-грануле произвести более одного миллиарда бутылок в год для повторного применения", - сказал он. Строительство завода должно завершиться в конце 2023 года.

Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов отметил, что госкорпорация последовательно формирует комплексную систему обращения с отходами, включая раздельный сбор, переработку, энергоутилизацию остаточных фракций, не подлежащих рециклингу.

"Подписанное сегодня соглашение дает старт созданию еще одного важного звена этой системы - переработки пластиковых отходов во вторичные полимерные гранулы, из которых будут создаваться новые продукты. Таким образом все отходы будут возвращаться в экономический оборот либо в материальном виде, либо в виде "зеленой" энергии. Это в полной мере соответствует принципам экономики замкнутого цикла и позволяет нам приблизиться к нашей конечной цели - достижению нулевого уровня захоронения отходов в стране", - заявил Чемезов.

В июне 2018 года "РТ-Инвест" начал строить в Воскресенском районе Подмосковья первый из четырех мусоросжигательных заводов. Остальные три завода планировали построить в Наро-Фоминском городском округе, Ногинске и Солнечногорске.