Песков заявил, что пессимизм на рынках снизится с прекращением "истерики" Запада

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Чем раньше Запад прекратит истерику на тему возможности вторжения России на Украину, тем быстрее снизится пессимизм на международных рынках и снова начнется их рост, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается рынков, здесь, наверное, неправильно говорить о российских рынках в отрыве от международных рынков. Все международные рынки, конечно, не могут не реагировать на подобную атмосферу, и все рынки сейчас находятся, скажем так, на стадии глубокого пессимизма", - сказал Песков журналистам, комментируя ситуацию с падением на рынках на фоне новостей о возможности вторжения РФ на Украину.

"Всегда за такими периодами падения потом приходят периоды роста, более или менее стремительного. Причем чем раньше наши оппоненты прекратят эти провокационные и истеричные действия, тем раньше произойдет снижение пессимистического настроя", - отметил он.

По его мнению, ситуация на рынках на россиян оказывает влияние в меньшей степени, но общая напряженность происходящего сказывается.

"К сожалению, мы все вместе с вами видим перепечатки и ссылки прежде всего на англосаксонские СМИ, читаем заявления представителей стран НАТО, Североатлантического альянса, абсолютно недружелюбные в наш адрес. Это та реальность, в которой мы существуем", - отметил Песков.

Песков об источнике эскалации

Источником эскалации напряженности вокруг Украины является не Россия, а информационная кампания, сопровождаемая публикацией ложных сведений, со стороны США и НАТО, заявил пресс-секретарь президента РФ.

В ходе общения с журналистами представителя Кремля попросили прокомментировать намерение Госдепа эвакуировать семьи сотрудников посольства США в Киеве и некоторых дипломатов и поинтересовались, не является ли это информационной провокацией и нагнетанием напряженности.

"Мы в целом констатируем и хотим обратить ваше внимание на то, что эскалация напряженности осуществляется за счет информационных действий и конкретных действий, которые предпринимают США и НАТО", - ответил Песков.

Песков пояснил, что, говоря об информационной деятельности, он имеет в виду "ту информационную истерику, свидетелями которой мы являемся".

По его словам, эта истерика "щедро обрамлена огромным количеством ложной информации, просто ложью, которая публикуется".

"В части вашего вопроса я хочу напомнить, что буквально несколько дней назад был вброс о том, что это Россия эвакуирует своих дипломатов, был виток истерики. В итоге все это свелось к рекомендации Госдепа", - сказал Песков.

"Мы видим с вами заявления, которые публикует Североатлантический альянс об увеличении контингента и стягивании сил и средств на восточный фланг. Все это приводит к тому, что напряженность растет", - сказал Песков.

"Я хочу обратить ваше внимание на то, что это происходит не из-за того, что делаем мы, Россия. Это все происходит из-за того, что делает НАТО, США и за счет той информации, которую они распространяют", - добавил он.