Австралия приступила к эвакуации семей дипломатов из Киева

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Власти Австралии в понедельник приступили к вывозу членов семей дипломатов из Киева, а также призвали сограждан срочно покинуть территорию Украины, сообщила газета The Sydney Morning Herald.

В частности, правительство подняло уровень угрозы относительно посещения Украины до рекомендации "избегать поездок"; и объявило для австралийцев о необходимости покинуть страну.

The Sydney Morning Herald сообщило со ссылкой на информацию украинской стороны, что в стране могут находиться до 1,4 тыс. австралийцев, правительство Австралии эти цифры не подтверждает.

Оно предупредило, что те граждане Австралии, которые останутся на Украине, должны соблюдать повышенную осторожность, быть готовыми укрыться в специально предназначенных для этого местах, отмечает газета.

Рекомендации об эвакуации из Украины иностранных дипломатов

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США 23 января принял решение сократить численность сотрудников посольства на Украине из-за "военных угроз" от России. Одновременно ведомство рекомендовало находящимся на Украине гражданам США подумать о том, чтобы покинуть территорию страны коммерческими рейсами.

МИД Украины назвал это решение США поспешным, отметив, что это "проявление чрезмерного предостережения". Глава ведомства пояснил, что ничего кардинального в последнее время не произошло, а российская угроза остается постоянной с 2014 года.

Позже правительство Великобритании объявило о начале вывода с Украины некоторых сотрудников своего посольства и членов их семей в ответ на "рост масштабов угрожающих действий России".

В свою очередь МИД Германии, согласно сообщению газеты Bild, готовит план эвакуации своих сотрудников с Украины на случай обострения ситуации в регионе, однако в министерстве эту информацию не подтвердили.