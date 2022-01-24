Банк России приостановил покупку валюты в рамках бюджетного правила

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Банк России сообщил, что с 24 января (с 15:00 по московскому времени) решил приостановить покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках реализации механизма бюджетного правила.

Это решение принято для повышения предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков, сообщила пресс-служба ЦБ.

Решение о возобновлении покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила будет приниматься с учетом фактической обстановки на финансовых рынках.

ЦБ следит за ситуацией на финансовом рынке и имеет достаточно инструментов, чтобы предотвратить угрозы для финансовой стабильности, заверил регулятор.

Это объявление было сделано на фоне обвала курса рубля к доллару и евро на "Московской бирже" днем 24 января.

К 15:00 доллар дорожал на 1,9575 рубля к уровням закрытия торгов в пятницу и торговался у 79,38 рубля. Курс доллара превысил 79 рублей впервые с 3 ноября 2020 года.

Евро к этому моменту дорожал на 1,875 рубля, до 89,74 рубля. Курс превысил 89 рублей за евро впервые с 20 июля 2021 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) выросла на 1,92 рубля - до 84,04 рубля.

Банк России поднял официальный курс доллара на 25 января на 67,46 копейки, до 77,3649 рубля/$1, и увеличил курс евро на 68,71 копейки, до 87,5925 рубля/€.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль активно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах на фоне существенного ухудшения геополитического фона вокруг России после того, как ранее в понедельник стало известно, что страны НАТО объявили о переброске дополнительных сил в Восточную Европу.