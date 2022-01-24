Рубль отыграл часть потерь на решении ЦБ приостановить закупку валюты

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Рубль отыграл часть потерь на "Московской бирже" на решении Банка России приостановить покупки валюты в рамках бюджетного правила. До этого объявления рубль активно дешевел, опустившись к доллару до минимальных отметок с осени 2020 года, к евро - с июля 2021 года.

В 16:02 по Москве доллар торговался на уровне 78,685 рубля, что на 64,5 копейки ниже, чем за несколько минут до появления новости. Евро стоил 88,8875 рубля, подешевев на 74,75 коп. к моменту объявления.

По словам экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль отыграл часть потерь первой половины дня после того, как ЦБ сообщил о приостановке покупке валюты в рамках бюджетного правила, операции не осуществляются с 15:00 понедельника.

Днем в понедельник курсы доллара и евро взлетели до многомесячных максимумов на "Московской бирже" на фоне резкого ухудшения геополитической обстановки вокруг России и новостей о том, что страны НАТО объявили о переброске дополнительных сил в Восточную Европу.

К 15:00 доллар дорожал на 1,9575 рубля к уровням закрытия торгов в пятницу и торговался у 79,38 рубля. Курс доллара превысил 79 рублей впервые с 3 ноября 2020 года.

Евро к этому моменту дорожал на 1,875 рубля, до 89,74 рубля. Курс превысил 89 рублей за евро впервые с 20 июля 2021 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и 0,45 евро) выросла на 1,92 рубля - до 84,04 рубля

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 до 11:30) Банк России повысил официальный курс доллара на 25 января на 67,46 копейки, до 77,3649 рубля и и увеличил курс евро на 68,71 копейки, до 87,5925 рубля.

"Союзники по НАТО переводят силы в состояние боевой готовности и направляют дополнительные корабли и истребители в места развертывания НАТО в Восточной Европе, усиливая средства сдерживания и обороны альянса в связи с тем, что Россия продолжает наращивать свое военное присутствие на Украине и вокруг нее", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАТО.

Госдепартамент США 23 января принял решение сократить численность сотрудников посольства на Украине из-за "военных угроз" со стороны России. Великобритания объявила в понедельник, что начинает выводить из Украины некоторых сотрудников своего посольства и членов их семей в ответ на рост масштабов угрожающих действий России, говорится в заявлении правительства Великобритании. Их примеру последовала Австралия.

МИД Германии разрешил родственникам дипломатов покинуть Украину по желанию, ведомство готово оплатить им билеты.

На фоне кризиса в отношениях с НАТО Россия проводит военные учения. Как сообщили в понедельник в пресс-службе Балтфлота, корветы Балтийского флота вышли в море для участия в крупных военно-морских учениях.

"Отряд боевых кораблей Балтийского флота в составе корветов "Стойкий" и "Сообразительный" вышел из Балтийска в дальний поход. Основными задачами похода являются участие кораблей в военно-морских учениях под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова", - заявили в пресс-службе.

20 января Минобороны России сообщило о начале серии маневров ВМФ с участием более 140 кораблей и судов, свыше 10 тысяч военных. Маневры начались на фоне переброски в Белоруссию частей и подразделений Восточного военного округа России на учения "Союзная решимость-2022".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос, являются ли российские военные учения на Балтике реакцией на решение НАТО о переброске дополнительных сил в Восточную Европу, но отметил, что активность альянса вблизи границ России не может игнорироваться вооруженными силами страны. Он также отметил, что в российской армии учения и маневры идет постоянно.

Песков добавил, что Москва на этой неделе ждет письменный ответ США на ее предложения о гарантиях безопасности в Европе.

В Кремле не исключают возможности новых контактов президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, но отмечают, что конкретики на этот счет нет.

В центре внимания глобального рынка на этой неделе - очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое начнется во вторник и завершится в среду.

По итогам заседания председатель американского ЦБ Джером Пауэлл проведет пресс-конференцию, на которой, как ожидается, внесет ясность относительно того, насколько ФРС обеспокоена ускоряющейся до многолетних максимумов инфляцией.

Некоторые экономисты полагают, что ФРС необходимо принять решение о повышении ставки быстрее, чтобы подавить рост цен. Потребительские цены в США в декабре увеличились максимальными почти за 40 лет темпами - на 7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

Рынок полагает, что ФРС приступит к подъему базовой процентной ставки уже в марте и повысит ее минимум три раза в 2022 году. При этом некоторые эксперты предполагают, что подъем ставки в марте может превысить 25 базисных пунктов, отмечает Trading Economics.

Цены на нефть вернулись к незначительному повышению днем в понедельник после колебаний ранее в ходе торгов. К 15:01 по Москве мартовские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,14% - до $88,01 за баррель, мартовские фьючерсы на WTI к этмоу моменту дорожали в Нью-Йорке на 0,02% - до $85,16 за баррель.

Поддержку рынку ранее в ходе торгов оказали опасения по поводу предложения нефти, связанные с усилением геополитической напряженности, пишет Trading Economics.

Так, Соединенные Штаты могут отправить в страны Восточной Европы и Балтии до 5 тысяч военных, корабли и самолеты, сообщила The New York Times со ссылкой на осведомленные источники в администрации США.

По данным собеседников издания, президент США Джо Байден рассматривает возможность развертывания нескольких тысяч американских военнослужащих, а также военных кораблей и самолетов, в Прибалтике и странах Восточной Европы.

Между тем с начала года цены на нефть уверенно выросли. Котировки Brent и WTI повысились примерно на 14% в связи с активным спросом и ограничением предложения.

Эксперты Morgan Stanley вслед за аналитиками Goldman Sachs на прошлой неделе повысили прогноз стоимости Brent на третий квартал текущего года до $100 за баррель. Ранее они ожидали, что цены поднимутся до $90 за баррель.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов выросли в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 4 базисных пункта (б.п.) каждая - до 8,57% и 8,77% годовых соответственно. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 1 б.п. - до 9,09% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 7 б.п. - до 10,0% годовых, ставка на срок 6 месяцев поднялась на 9 б.п. - до 10,12% годовых.