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Суд отказался освободить по болезни осужденного экс-замглавы ФСИН Коршунова

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Лефортовский суд Москвы отказался удовлетворить ходатайство защиты об освобождении от отбывания наказания дважды осужденного бывшего заместителя директора ФСИН России Олега Коршунова в связи с наличием у него тяжелого заболевания.

"В удовлетворении ходатайства отказано", - сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

По данным защиты, у Коршунова уже после вынесения ему двух приговоров было выявлено аутоиммунное заболевание – миастения.

При этом, указывается в сообщении на сайте юридической фирмы "Линников и партнеры", медицинская комиссия ФСИН в январе 2022 года, подтвердив сам диагноз, "цинично и необоснованно" заявила о "мнимом улучшении" состояния Коршунова, придя к выводу, что у него сейчас нет заболеваний, препятствующих отбыванию им наказания.

В 2020 году Коршунов по совокупности с наказанием по первому приговору был осужден на девять лет колонии общего режима. Суд признал бывшего замдиректора ФСИН виновным в двух эпизодах особо крупной растраты.

При этом суд оправдал Коршунова за непричастностью к преступлению по обвинению в получении взятки.

Согласно фабуле эпизода о растрате, денежные средства ФСИН на общую сумму более чем в 157 млн руб. были похищены в 2015-2016 годах через контракты на поставку автомобильного топлива и сахарного песка для нужд службы.

По первому приговору в 2019 году Коршунову было назначено семь лет колонии общего режима за хищение более 263 млн руб. при производстве и поставке обуви для ФСИН.

В настоящее время к передаче в суд готовится еще одно дело в отношении Коршунова – о хищениях при строительстве следственного изолятора в Симферополе.

Коршунов не признает вину ни по одному из вмененных ему эпизодов преступной деятельности. Его защита заявляла, что доказательная база обвинения построена "на сфабрикованных показаниях свидетелей".

Олег Коршунов ФСИН

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