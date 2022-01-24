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Компании, инвестирующие в генетику, получат льготы по налогу на прибыль

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству предусмотреть предоставление льгот по налогу на прибыль компаниям, инвестирующим в генетику.

Так, в срок до 10 июля в Налоговый кодекс РФ должны быть внесены изменения, предусматривающие предоставление организациям – технологическим партнерам Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы права уменьшать исчисленную сумму налога на прибыль на сумму, равную 50% расходов на развитие генетических технологий.

Соответствующее поручение по итогам совещания по вопросам развития генетических технологий в РФ, состоявшегося 17 ноября 2021 года, опубликовано на сайте Кремля.

Как сообщалось, на указанном совещании глава "Роснефти" Игорь Сечин отмечал, что компания договаривается с министерством финансов РФ о налоговых льготах для вложений в генетику, которые бюджету компенсирует рост дивидендов компании за 2021 год.

"Предварительная договоренность с Минфином включает также наши обязательства по формированию дополнительных доходов бюджета через увеличение дивидендных выплат за 2021 год до примерно 120 млрд руб. И, таким образом, эти дивиденды станут, в том числе, источником предоставления налоговых льгот, что в доле Минфина составит 11,25 млрд руб.", - пояснял он.

По словам Путина, в России будут созданы три геномных центра мирового уровня, "Роснефть" будет главным технологическим партнером этой программы. Компания должна стать якорным клиентом современного биотехнологического кампуса, в котором будут проводиться генетические исследования.

Владимир Путин Роснефть Минфин

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